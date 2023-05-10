近1,800家上市櫃公司中，至傍晚6點為止，約有1,765家公告4月營收，目前有金穎生技、信邦、鈊象、世芯-KY、材料-KY、德英、新鼎、新門、錼創科技-KY創、長園科、安馳、十銓、瑞築及泰福-KY、第一店及信實等16家創歷史新高，為今年來僅次於2月13家來第二低。