這項專案，凡帶媽媽來趟都市輕旅行或吃大餐，30樓CozziTHE Roof餐廳在5月13日、5月14日推出【甜寵媽咪食光】限定套餐，精選各式海陸菜單，每套638元起，適合長輩、年輕人家族聚餐的中式澎派桌菜，每桌11,000元。住房方面則推出【FUN玩高雄三天兩夜】限時專案，即日起至5月31日開放預訂及入住，平日連續入住兩晚，第二晚只需5折價2,150元起。母親節當週週末不論住房或用餐的媽咪，加碼贈送康乃馨香皂花束一份。

高空中西式美饌 帶給媽咪驚喜溫馨時刻和逸飯店．高雄中山館Cozzi THE Roof高空美景餐廳，將於5月13日、5月14日週末兩天推出母親節精選套餐【甜寵媽咪食光】，每套638元起，任選「17oz美國丁骨牛」、「脆皮豬腳佐特製酸菜」等多款海陸主餐，搭配母親節特別版輕食自助吧餐檯料理，包含精緻冷盤、多國風味熱食、中西式湯品、甜點、冰淇淋、飲品等多種料理吃到飽；另提供十道中式澎湃桌菜，每桌11,000元，合菜菜色有「XO醬炒波士頓龍蝦雙脆」，使用鹹香辣的XO醬搭配波士頓龍蝦一起翻炒，鮮味十足，還有口感脆彈有嚼勁的「和風松阪豬」以及「蒲燒鰻魚朱貝米糕」等主廚特製料理，最後以精緻雙美點及寶島鮮水果做結尾，不僅將山珍海味一次入口，還能把高雄日夜萬千的風格魅力盡收眼底。活動期間Cozzi THE Roof特別贈送每桌用餐媽咪康乃馨香皂花束一隻，表達誠摯的祝福心意。

此外，擁有南高雄絕佳地理位置的HOTEL COZZI和逸飯店．高雄中山館，緊鄰三多商圈捷運站，步行5分鐘即抵達高雄展覽館輕軌站，飯店週邊亦有多家百貨和小吃夜市，是許多商務人士和家庭旅遊的理想住宿選擇，為回饋眾多旅客的喜愛，特別推出5月限時住房專案【FUN玩高雄 三天兩夜】，即日起至5月31日前平日連續入住兩晚，享有超低續住價，雙人入住和逸客房房型，平均最低3,600元起，靜謐柔和的空間中，寬敞明亮的環境，欣賞港灣之餘享受都市中的寧靜，釋放平日的緊繃與辛勞，凡飯店AMAZZING CLUB會員入住，再享95折優惠，趁著5月份週末，為媽媽安排一趟放鬆的美妙旅程。