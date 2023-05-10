中天新聞台2020 年遭「國家通訊傳播委員會」( NCC )不予換發衛星電視執照，中天提起行政訴訟，歷經2年多的審理，台北高等行政法院今( 10 日)宣判中天勝訴，撤銷NCC 不予換照的處分，全案仍可上訴。中廣集團董事長趙少康表示，政府犯錯在先，不但應該換照，還該賠償這段時間的損失。

趙少康今日受訪時表示，NCC的針對性很強，就是要針對中天，找出各種理由要讓中天關台。他也直言，NCC想關掉一個電視台，可以找出 1000 個理由要求關台，找人檢舉、調查、處分，一件比一件罰得更重，最後在申請換照時，就用違規太多把執政取消，欲加之罪，何患無辭。

趙少康表示，NCC對中天的處分被撤銷，那第一件處分被撤銷，原先被加重的處罰都應該減輕，而拒絕換照的原因是違規太多，如今違規減少，就應該撤銷原處分，把中天的執照還給中天。

趙少康也直言，NCC不能認為中天被處分就是活該，錯了就應該道歉、彌補，如果NCC還是堅持「錯了就錯了，那又怎樣」的態度，就不是政府機關而是流氓。

趙少康認為，中天的執照被取消，是政府犯錯在先，不但應該換發執照，還要賠償這段時間的損失。