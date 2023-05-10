台中市靜宜大學助理教授林淑雅10日不幸在中捷意外中喪命，消息一傳出，網路出現許多哀悼文。曾經被她教過的楊先生不捨說，「老師平時就愛開玩笑，這次真的開了個大玩笑！」另網友po文難過說，「在高鐵上看到訊息，口罩都濕透了」。環境法律人協會粉專更發文感謝林淑雅在環境、人權道路上一直與協會同行，協會將繼續努力實踐共同的理念和目標，「希望老師安息、一路好走」。

家住海線的楊先生不捨說，林淑雅老師曾擔任他的口試委員，給了很多建議，一生都受用無窮，他的論文都是紮紮實實自己寫的，老師可以放心，不會讓老師漏氣的。

楊先生也提到，林淑雅老師經常投身於非營利組織，積極致力於公益，從不為自己的升遷打算，所以10多年過去了，老師仍是助理教授，她真的很優秀。「但平時愛開玩笑的老師，這次真的開了個大玩笑！」

有網友po文說，自己跟林淑雅教授是亦友亦師，從她來到靜宜，就常有互動，無論是校內的學權運動，還是校外的民主人權議題參與，感謝淑雅老師奮鬥與努力，也感謝相挺指導與協助。無論環境如何艱難，林淑雅老師總是清朗笑著面對，讓人感覺溫暖，就這麼離去，真是令人不捨難過，在高鐵上看到訊息，口罩都濕透了。

環境法律人協會發文指出，林淑雅長期關心原住民族議題，是原民議題重要的研究與實務工作推動者，長期擔任總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會委員、參與原住民族委員會大小法規推動，更積極投入各項人權改革、關注人權議題發展。在教職之餘，投入非營利組織如台灣人權促進會、環境法律人協會、環境權保障基金會…，實踐老師對人權改革、環境正義的理念。

另網友哀悼說，離世者是他所敬愛的師長－靜宜大學法律系林淑雅老師，充滿正義使命感、和藹待人、值得學習的老師遭逢本不該發生的巨變，就這麼突然離世，身為受到老師教導和啟蒙的學生，他深感遺憾和痛心。