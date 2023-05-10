美國賓州一名23歲女大學生日前留下訊息給男友，偽造自己被人綁架的跡象，讓警方出動大批人力搜索。事後女大生被鄰居發現，但警方檢視她的證詞，卻發現與事實頗有出入，最後她坦承是要逃避畢業，才會撒謊，雖然沒有造成任何人員傷害，但整起搜索行動耗費了數萬美元，而她也可能面臨法律制裁。

Chloe Stein (23) has been taken into custody on multiple charges after her incident was deemed a hoax. Police in Pennsylvania spent thousands of dollars searching for her when she was never in danger at all. Not to mention the fact that she scared the hell out of everyone.… pic.twitter.com/6g2rmpHUG8 — Rose (@901Lulu) May 3, 2023

根據《每日郵報》報導，克羅伊．史坦（Chloe Stein）在1日晚間傳簡訊給男友，表示自己被警察攔下，之後便失去音訊。隔天她的車子被人發現，車上還留有手機，人卻不見蹤影，警方接獲消息立刻展開大規模搜索，經過一天一夜後，有鄰居通知警察，說史坦出現在他家門外，平安無恙。

BREAKING Chloe Stein Penn State Student from Jeannette who was missing since last night has BEEN FOUND. Police tell me she was found at a residence in Jeannette & is alive and well.

She is currently being interviewed@KDKA pic.twitter.com/u6WKl5fDlI — Jennifer Borrasso (@JenBorrasso) May 3, 2023

史坦向警方表示，自己遭人持槍綁架，對方還攻擊她、限制她的自由，經過一段時間才又開車把她丟在離家不遠的路邊。不過這番證詞和監視器與手機通聯紀錄不符，遭到警方懷疑，而她也在偵訊過程中坦承自己說謊，理由竟然是因為「無法畢業」，讓眾人十分傻眼。

警方表示，史坦從2018年秋天起就輟學了，卻還是在親友面前表現出在學的樣子。隨著畢業季的腳步接近，大家都很期待參加她的畢業典禮，她於是想出這個點子，假藉被綁票，實際上是要逃避「無法畢業」的事實。而如今，史坦不僅拿不到文憑，還被警方逮捕，面臨虛假通報、妨礙執法和妨害治安等罪名，代價恐怕不是她當初所能想像。