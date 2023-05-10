美國賓州一名23歲女大學生日前留下訊息給男友，偽造自己被人綁架的跡象，讓警方出動大批人力搜索。事後女大生被鄰居發現，但警方檢視她的證詞，卻發現與事實頗有出入，最後她坦承是要逃避畢業，才會撒謊，雖然沒有造成任何人員傷害，但整起搜索行動耗費了數萬美元，而她也可能面臨法律制裁。
根據《每日郵報》報導，克羅伊．史坦（Chloe Stein）在1日晚間傳簡訊給男友，表示自己被警察攔下，之後便失去音訊。隔天她的車子被人發現，車上還留有手機，人卻不見蹤影，警方接獲消息立刻展開大規模搜索，經過一天一夜後，有鄰居通知警察，說史坦出現在他家門外，平安無恙。
史坦向警方表示，自己遭人持槍綁架，對方還攻擊她、限制她的自由，經過一段時間才又開車把她丟在離家不遠的路邊。不過這番證詞和監視器與手機通聯紀錄不符，遭到警方懷疑，而她也在偵訊過程中坦承自己說謊，理由竟然是因為「無法畢業」，讓眾人十分傻眼。
警方表示，史坦從2018年秋天起就輟學了，卻還是在親友面前表現出在學的樣子。隨著畢業季的腳步接近，大家都很期待參加她的畢業典禮，她於是想出這個點子，假藉被綁票，實際上是要逃避「無法畢業」的事實。而如今，史坦不僅拿不到文憑，還被警方逮捕，面臨虛假通報、妨礙執法和妨害治安等罪名，代價恐怕不是她當初所能想像。
文章來源：Woman, 23, is arrested for faking her own disappearance and sparking two-day search 'because she was too embarrassed to admit she was not going to graduate this year'
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