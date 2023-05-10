談到獲利大幅縮水，巨大集團表示，首季營業利益16.9億元，衰退27.3％，主因是毛利率21.9％下降至疫情前水準，主要是受到產品打折與產能利用率降低影響；稅前盈餘15.2億元，年減41.3％，主因是營業外費用受到匯兌損失0.82億元（去年同期有2.3億元匯兌利益），加上升息使利息費用增加；稅後純益8.36億元，年減54.1％，第一季所得稅費用提高，主因是未分配盈餘稅增加及適用優惠稅率減少，造成第一季EPS僅2.13元。

巨大自有品牌第一季在主要市場銷售表現，依原幣計算，以捷安特中國內銷表現最為亮麗。受惠於大陸疫情後消費復甦及民眾健康意識提升，自行車運動人口顯著增加，帶動中高階運動車款強勁需求，第一季營收較去年同期大幅成長超過五成。

惟捷安特歐洲公司及美國公司，均受到中低階產品庫存升高影響，銷售分別較去年同期減少高個位數及雙位數。第一季，巨大集團整體E-bike銷售占集團營收32％，歐洲仍是全球E-bike主要銷售市場，雖然一般中低階自行車需求趨緩，但E-bike維持成長動能，提升整體平均單價與獲利。

巨大10日同時公布4月營收。去年同期因大陸封控影響、營收低基期，巨大集團4月合併營收70.31億元，年增20.27％，代工業務及自有品牌都有成長；前四月累計合併營收271.72億元，年減少3.48％。

巨大表示，4月份自有品牌銷售表現，依原幣計算，捷安特中國內銷持續暢旺，加上去年低基期，營收倍數成長；捷安特歐洲E-bike銷售成長，但因中低階自行車銷售趨緩，整體營收小幅下滑；捷安特美國受到中低階產品需求趨緩及去年同期高基期的影響，營收下滑超過三成。

巨大集團強調，由於總體經濟因素與市場進行庫存調整，今年對自行車產業而言是挑戰的一年，歐洲偏冷的春天，讓庫存消化較預期慢。雖然短期不利因素較多，但在E-mobility、環保、運動三大趨勢下，E-bike、中高階自行車持續帶來銷售動能，巨大仍看好中長期自行車產業發展。