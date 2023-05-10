今年以來業務拓展活動頻繁的科妍，除積極參加醫美及骨科產品展會，並接待來自各國的客戶參訪。其中，東南亞最大藥廠印尼客戶Kalbe周一（8日）即率團20多位專業醫美整形醫師來台進行訪廠與交流，並舉辦學術研討會，特邀頂尖台灣醫美醫師做現場注射示範，將科妍法思麗全系列四種劑型的施打方式，包含淚溝、嘴唇、下巴、鼻子、臉頰，進行雕塑與填補。

科妍表示，透過參訪及研討會，旗下皮下填補劑產品有機會在印尼的醫美市場，取得領先主導地位。

Kalbe是科妍法思麗透明質酸皮下注射劑、海捷特系列關節腔注射劑產品印尼的總經銷商，未來雙方還會增加防沾黏產品在印尼市場的合作，藉由Kalbe在東南亞的業務通路覆蓋率，將更多科妍的產品銷往該地區具潛力的市場。

疫情解封，帶動醫美市場需求，科妍在中國與高德美、印尼與Kalbe、台灣與曜亞合作，皆以自有品牌銷售，將有疫後醫美市場強勁成長動能加持；此外，科妍今年度海內外產品執照皆有具體進度，有望再度推升今年營收及獲利。