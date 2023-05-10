TESCOM第二款BLDC速乾修護離子吹風機，承襲沙龍品牌Nobby by TESCOM經典外型。（ TESCOM提供 ）

TESCOM BLDC沙龍級速乾修護離子吹風機，雪花白， 建議售價：6490元。（ TESCOM提供 ）

TESCOM BLDC沙龍級速乾修護離子吹風機，曜石黑， 建議售價：6490元。（ TESCOM提供 ）

日本吹風機品牌TESCOM承襲自家沙龍品牌Nobby by TESCOM經典外型設計，推出BLDC沙龍級速乾修護離子吹風機TD980ATW，僅340g的極輕量手感，加上64.7分貝極靜音，搭載超高規格11萬轉速BLDC馬達，可吹出強勁風速，問世就創造話題。

特別的是，TESCOM BLDC沙龍級速乾修護離子吹風機TD980ATW，除保有可拆式水洗濾網、極細密的進風口、反向風壓清潔風口設計與磁吸式隔熱防燙配件、易拔型插頭等貼心設計外，同時升級提供25段風速與溫度控制、液晶螢幕清楚顯示設定，並新增自動記憶功能，一鍵開啟即為上一次的使用設定，並於啟用後數秒自動鎖定，解決吹髮時誤觸按鍵問題。

即日起至5月15日，TESCOM推出母親節限時「寵愛媽咪 亮麗出擊」優惠活動，購買限定組合即贈TESCOM專屬好禮。購買「專業級負離子吹風機TD880ATW」即贈負離子整髮梳； 購買「沙龍級速乾修護離子吹風機TD980ATW」即贈音波電動牙刷；購買「白金奈米膠原蛋白吹風機TCD5000TW」即贈負離子整髮梳。