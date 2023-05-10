台中捷運今（10日）中午發生重大意外，造成1死8傷。依《大眾捷運法》規定，捷運公司必須投保旅客責任險，據了解，此次中捷事故死者估最高可獲500萬元理賠，傷者則需依醫療單據作為理賠依據。

台中捷運綠線一輛列車，今日中午行經南屯區豐樂公園捷運站時，一旁建案正在施工，路邊大型吊車鋼梁斷裂墜落，直接砸在高架捷運車站，鋼架貫穿車廂玻璃並毀損車頭，導致1人死亡，8人受傷。

根據《大眾捷運法》規定，捷運公司需要投保指定金額責任險，每一人身體傷亡250萬元，每一事故身體傷亡2億5000萬，每一事故財物損失200萬，保險期間總保險金額5億元。北捷為8億元。

據悉北捷與高捷投保都高於規定最低金額，死亡理賠最高都是500萬。

此次中捷旅客運送責任保險以新光產險為承保主辦，約負擔22%，其餘參與共保的13家業者各負擔6%，死者最高理賠500萬，至於傷害醫療理賠則需實際醫療行為作為依據。