好萊塢女星伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）外型甜美，擁有火辣身材，是不少人心目中的女神，她在漫威系列電影《復仇者聯盟》中飾演「緋紅女巫」，更推出個人影集，在全球各地都有不少粉絲，近日她為新作接受採訪，談到是否願意為藝術裸體，她毫不猶豫回應了。

迷你影集《小鎮主婦的愛與死》（Love and Death），改編自美國80年代的斧頭殺人案，導演是《廣告狂人》的蕾絲莉林卡葛萊特，影片中伊莉莎白歐森飾演一位背著丈夫出軌的妻子，她痛下毒手殺害情夫的老婆，一場婚外情演變成一發不可收拾的悲劇。劇中伊莉莎白歐森有多場火辣床戲，被問到如何看待裸戲，她坦然回應：「從我入行第一天就已經嘗試過這種演出了，就算只是擔任正式演員如不克演出時代打的替身，輪到我上場就是得脫光。我覺得要是把劇情的故事講好會需要合理的裸露，那最重要的就不是我會不會舒服，而是這個故事就應該用什麼方法把它說好，我的身體只是把故事好好講完的工具。」

伊莉莎白歐森在《小鎮主婦的愛與死》中有多場火辣床戲。（HBO提供）

伊莉莎白歐森過去在影視作品中也曾脫下衣服，不懼大尺度表演，聊起她的角色，她表示：「我真的很喜歡大衛的劇本，女主角原本是個很正向有活力的人，她不甘於平凡想追求更多，但生活的空洞始終無法被填滿，所以她努力想改變現狀，我很喜歡她這一點。我不認為這是一個犯罪故事，我們更像是拍出當時的時空背景下，迫使女主角不得不殺人的原因。」