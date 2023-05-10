112年全國大專校院運動會10日進入到大會最後一天賽程，田徑場上再有選手達到亞運參賽標，北市大學好手陳彩娟在公開組女子全能七項，靠著最後一個項目800公尺加速衝刺，以刷新個人最佳成績2分30秒18抵達終點，並將積分推高至5616，達亞運參賽標準5500分，且和大會紀錄只差23分。

而田徑女子七項，陳彩娟最後一個項目800公尺只要跑進2分39秒內，換算的分數就可以達到亞運參賽標，但在競爭對手國立體大向嘉莉鼓勵下，激勵她跑出2分30秒18佳績，換算分數後可以拿到691分，加總後分數5616分，一舉達到亞運參賽標準，賽後陳彩娟說：「最感謝的是向嘉莉，她說可以帶我，我們沒什麼特別關係，她卻願意出來幫助我，讓我很感動。很開心我也沒辜負她，努力跑到破個人最佳。」

陳彩娟不久前二度拉傷了臀部肌肉，也第2次確診新冠肺炎，原先將達亞運標的念頭放在5月底的台灣國際田徑公開賽，結果卻因參賽人數過少而被取消項目，最後機會只剩下全大運，她形容這是自己參加過壓力最大的一屆全大運：「僅管老師跟我說以成績來看，我可能還是可以被徵召去參加亞運，但我想要自己達標，不想因給我名額而遭質疑實力，更不想讓幫助過我的人失望。」

下午徑賽另一波高潮，出現在公開女子200公尺決賽，國立體大張博雅飆出23秒77，可惜因為超風速（+2.2）無法列入新大會紀錄，她回應：「破自己最佳成績已經很開心了，原本預設跑23秒99就很好，而且風速我們也沒辦法決定。」張博雅原先個人最好成績是去年全大運創下的24秒23。