屏東佳冬高農將廢棄豆渣製成9種口味寵物減重罐頭，成功讓胖校狗在1個月內瘦逾1公斤，並拿下今年全國專題及創意競賽冠軍。（謝佳潾攝）

屏東佳冬高農將廢棄豆渣製成9種口味寵物減重罐頭，成功讓胖校狗在1個月內瘦逾1公斤，並拿下今年全國專題及創意競賽冠軍。（謝佳潾攝）

屏東佳冬高農將廢棄豆渣製成9種口味寵物減重罐頭，成功讓胖校狗在1個月內瘦逾1公斤，並拿下今年全國專題及創意競賽冠軍。（謝佳潾攝）

屏東佳冬高農將廢棄豆渣製成9種口味寵物減重罐頭，成功讓胖校狗在1個月內瘦逾1公斤，並拿下今年全國專題及創意競賽冠軍。（謝佳潾攝）

據統計，全國毛小孩數量達17萬隻，但新生兒約僅14萬人，足見寵物商機龐大，對此，屏東佳冬高農食品加工科高三生蔡佩汝、高二生陳冠伶與畜保科高二生楊琇婷跨領域合作，將廢棄豆渣製成9種口味寵物減重罐頭，不僅成功讓胖校狗在1個月內瘦逾1公斤，還拿下今年全國專題及創意競賽冠軍。

蔡佩汝指出，寵物減重罐頭的創意發想，起先是來自某次課程結束後看見剩下的廢棄豆渣，他們查資料發現，台灣1年進口250萬噸大豆，約產生40萬噸豆渣，因腐敗發臭造成環境、空氣汙染，而後又見到校狗邊境牧羊犬、柯基太胖，前者23公斤、後者15公斤，因此萌生用豆渣製減重罐頭的想法。

她說，市面上的狗罐頭多是用澱粉製成，澱粉會生成脂肪導致寵物肥胖，而豆渣富含蛋白質且吸水性高，可以取代澱粉製成狗罐頭，不僅能解決廢棄豆渣問題，還能幫寵物減重。

去年，蔡佩汝與學妹陳冠伶、楊琇婷合作，在老師劉妤韵的協助下，展開「豆渣再製、開創寵物減重罐頭」的實驗，3人經過數十次的失敗後，終於調出最佳減重罐頭配方，並且在經1個月餵食的測試後，又發現重大突破，2隻校狗各瘦1.12、1.24公斤。

陳冠伶開心道，那1個月間，她們輪流餵食並觀察狗的排泄狀況，發現狗不但排便順暢，糞便顏色還變淡、質地變軟，足見減重罐頭的品質成效佳，且成分完全純天然，連人都可以吃。

實驗有了小進展後，3人又結合商業行為，以狗的喜好、顏色等考量，開發出薑黃、紫心地瓜、紅麴、蝶豆花、南瓜、九層塔、桑葚、竹炭等口味，加上原味共有9種口味，楊琇婷說，台灣的寵物商機龐大，若能藉此發展成寵物商品，市場很可觀，豆渣成本低又是低碳製成，很符合永續發展目標。

3位女孩經數個月的努力後，以此報名參加今年全國專題及創意競賽，一路過關斬將，最後拿下冠軍，她們說，這次參賽不僅獲得評審青睞，連競爭對手也表現出對減重罐頭的興趣，對方表示自己是愛狗人士，若減重罐頭有在賣會很想買，這番對話對她們來說，是很大的鼓勵。

佳冬高農校長林鴻源也很肯定3名學生的表現，他說，近年國人飼養寵物的占比增加1.8倍，許多飼主花很多錢也不一定能買到適合且健康的飼料，所以他很看好學生的作品，除有意替學生申請專利外，也會努力媒合業者開發成商品上架。