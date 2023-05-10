8日上午上午9時53分，台南市忠本區義路、成功路口發生死亡車禍，有對李姓母女牽著手走在斑馬線上，卻被1輛杜姓孕婦駕車撞倒並輾過，當場造成3歲女童身亡，以及李女重傷送醫，目前在加護病房救治；而事發2天後，女童父親向杜女喊話，他希望杜女能來女兒靈堂捻個香，也不用擔心被家屬傷害，並認為「做媽媽的人，各人造業各人擔，該負的責任要負」，別再神隱。

據《ETtoday新聞雲》報導，3歲女童的父親昨(9)日表示，妻子還躺在加護病房，傷勢尚未穩定，並向肇事的杜姓女子喊話，若有心可以撥個時間到女兒的靈堂上捻香，待妻子傷勢穩定後，大家再來談後續賠償事宜。

然而今(10)日未見杜女蹤影，也未接獲來上香得通知，他也說，杜女本身是孕婦，或許因為社會輿論太大不敢出面，他也再次向杜女喊話，「妳自己也是要做媽媽的人，各人造業各人擔，妳自己的不對，該負的責任要負」，並不用擔心到靈堂會被家屬傷害，或有任何的言語與暴力相向。

這起死亡車禍發生當下，杜女曾表示「我沒看到她們」並對事情發生感到十分懊悔，驚覺發生車禍，便立即停車，她一下車就看到卡在車底露出半截身體的李女，回頭又發現女童倒在內側車道，地上一灘血跡，再現場嚇得六神無主不斷哭泣。

3歲女童最後身影！媽媽牽小手開心走 1分鐘後撞碎天倫夢