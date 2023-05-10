中華顧問工程司據此與商業發展研究院合作，聯合我國鐵、公路運等公、私部門單位，舉行一系列交通運輸產業ESG推動議題座談會，會中所凝聚之共識將會成為參與單位推動ESG的參考重點。中華顧問工程司董事長周永暉表示，作為交通部所屬公益法人，於推動交通運輸產業ESG不應缺席；借助商研院於產業永續發展與落實推廣之量能，以座談會形式搭建對話與交流平台，促成公私部門協力推動ESG。

陽明交大榮譽教授馮正民會中表示，ESG對企業來說，推動減碳降排及社區公益等需要投入成本，但自身也可節能省電省成本，從成本面來看，難免影響企業推動意願。然而，推動ESG有外部利他、內部利己的雙重效益，以公司治理為例，追求商業透明，重視企業倫理，屬於外部利他；融資容易，客戶信任與增加，屬於內部利己，推動ESG不是只有投入成本，也同時利他與利己，這才是企業永續經營之道。