國泰金表示，國泰人壽4月稅後淨利28.6億元，累計稅後淨利5.2億元。單月獲利表現提升，主要反映避險成本控管得宜，及經常性收益挹注。今年以來金融市場波動仍存，但投資操作平穩，經常性收益持續提升，累計利息收入年成長15％，本業營運穩健，整體財務表現尚屬良好。4月初年度保費(FYP)及初年度等價保費(FYPE)分別為86億元及34億元，為業界第一。

4月因美國企業財報表現優於預期，帶動美股走揚；而美國最新核心通膨數據延續高位，市場對美國區域性銀行擔憂趨緩，及聯準會官員言論偏鷹，致美債利率小幅上揚，並牽動國際美元反彈。國泰人壽受惠新台幣貶值0.93％，匯兌利得有利抑制避險成本，加上經常性收益持續挹注，使整體獲利較上月增長。

截至4月底，國壽外匯價格變動準備金餘額維持在逾420億元的水準，有助吸收匯率波動、緩和傳統避險成本，增進整體外匯管理彈性。在資本方面，4月國壽淨值比逾7.3％，RBC亦遠高於法令要求，資本維持穩健，清償能力無虞。國壽表示，面對錯綜多變的金融局勢及偏高的外匯傳統避險成本，將靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。

國泰世華銀行部分，4月稅後淨利28.4億元，累計稅後淨利120.1億元，年成長超過3成。國泰世華銀表示，主要是2022年央行數次升息，放款持續穩健成長及外幣有價證券等價量均增，累計淨利息收入年成長逾兩成；另受惠今年信用卡消費金額上升，累計淨手續費收入較去年同期增加。

截至4月底，國泰世華銀有效卡數達650萬張，年增近兩成，維持市場第一地位，除因主力信用卡產品CUBE卡新戶持續增加，累計流通卡數破500萬張，且動卡率同步上升，有效挹注整體手續費收入。截至4月底逾放比率為0.08％，備抵呆帳覆蓋率為2048％，資產品質維持穩健。

國泰產險部分，受惠於防疫險理賠接近尾聲，國泰產險4月稅後淨利2.1億元、累計稅後淨損3.7億元，年度累計虧損較上月縮小。由於防疫險理賠已接近尾聲，目前各項業務經營均順利推展且呈現穩定獲利，資本適足率亦持續維持在300％以上之穩健水準。

針對防疫保單理賠，國泰金表示，由於3月20日起新冠肺炎輕症不列法定傳染病，且5月1日起調降為第四類法定傳染病，4月理賠申請案件大幅減少，4月單月已賠付簽單賠款金額降至5.5億元、今年累計已賠付簽單賠款金額104.4億元，相關準備金餘額為5.4億元，可用以支應尚未報案之賠付需要。

國泰產4月簽單保費24.1億元，累計簽單保費達97.3億元，年成長7％且穩定獲利。險種方面，佔比最大是車險，新、續件業務持續成長，累計簽單保費年成長11％；商業險方面，火險累計簽單保費年成長21％，海上保險累計簽單保費亦有雙位數成長。財務投資方面，面對瞬息萬變的金融情勢，投資團隊將持續動態調整資產配置，以尋求穩健獲利並降低投資組合波動。