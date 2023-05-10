客製零食花束(豪華版)，原價1299元，特價1099元。（樂天提供）

母親節將至，除了送媽媽康乃馨，樂天購物觀察到象徵永恆、年輕永駐的「永生花」、「擴香花」或「香皂花」等特殊花禮也成為熱搜，客製「零食花束」也充滿創意。

為了給消費者不一樣的選擇，樂天購物分別推薦母親節期間限定的永生康乃馨擴香花束、永生康乃馨香氛擴香花，不僅外型賞心悅目，還另外附贈專屬香氛油，散發舒緩宜人的香氣，手工精心打造的香皂花，將別緻的香皂花以緞帶裝飾放入禮盒中，讓媽媽心花也跟著朵朵開。

韓國人氣香氛品牌cocodor也在母親節推出康乃馨限定版擴香瓶，利用擴香棒自然散發香氣，並有多款香氣可以挑選。以多款進口零食堆疊化身創意的客製零食花束，有豪華版、小資版本可供消費者選購。

樂天購物精選多樣化的母親節禮物推薦，並特別於15週年生日慶推出多重回饋活動，選購母親節花禮、香氛等好禮，不但能享有最低5折起優惠，還能享最高15％回饋，並天天領取優惠券再享現折優惠。此外，樂天購物還會加碼抽出5天4夜日本東京巨蛋棒球之旅，5月31日前於樂天市場不限金額消費，登記即可參加抽獎，一人中獎兩人同行。