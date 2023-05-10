中天新聞台2020 年遭「國家通訊傳播委員會」( NCC )不予換發衛星電視執照，中天提起行政訴訟，纏訟2年多，台北高等行政法院今( 10 日)宣判中天勝訴，撤銷NCC 不予換照的處分，全案仍可上訴。國民黨立委洪孟楷表示，若中天向NCC求償 79 億元的判決確定，將是NCC主委陳耀祥主導下架，卻讓全民埋單賠償，陳耀祥應該下台負責。

洪孟楷在臉書發文表示，高等行政法院綜合雙方律師攻防意見，認為NCC不讓換照是於法無據，既然做出錯誤的判決，所謂獨立機關專業度已經蕩然無存，主導此換照案的陳耀祥主委應該下台負責。

洪孟楷指出，法院雖判決換照無照，但頻道易主、傷害已經造成，難道還能把 52 台再移出來？而中天向國家求償 79 億元，如果判決確定，這將會變成陳耀祥主導下架、全民幫忙買單賠償，錯誤的決策比貪污更可怕。

洪孟楷也提到，今日是陳建仁內閣上任 100 天，過去一百天中，如果有做民調，最不適任或不滿意的閣員，陳耀祥恐怕沒有第一、也是前三，尤其任內引爆的連環爭議，實已經徹底不適任該職務，繼續放任在該位置上主導國家通訊管理作業，難道綠營沒有其他人才？還是知道太多祕密，變成共生結構，無法讓其走人。

洪孟楷表示，許多藍營的立委參選人，都以下架NCC為政見，做為國家通訊的最高主管機關，絕不該讓一人毀掉機關清譽，傷害新聞台權益、影響閱聽大眾及無法取信於國人，「如果還有一絲一毫風骨、如果民進黨政府心中還有一點一滴人民，陳耀祥主委，請辭下台吧」。