民眾黨金門縣黨部免費發送康乃馨活動，吸引不少鄉親排隊等候領取，現場反應既熱烈、又溫馨。(圖／讀者提供)

民眾黨金門縣黨部執行長周曉芸表示，該黨永續經營金門無庸置疑，未來深根金門的活動仍會持續。(圖／讀者提供)

為歡慶母親節即將到來，台灣民眾黨金門縣黨部今(10)日下午開始連續3天於該黨部免費發送康乃馨，吸引不少金門鄉親排隊等候領取，現場反應既熱烈、又溫馨，民眾黨此舉也用實際行動表達對所有母親們的祝福，提早預祝媽媽們母親節快樂！

這次的送康乃馨活動，也是民眾黨金門縣黨部搬遷金城鎮金橙牛肉麵旁邊之後首次舉辦活動，要讓金門鄉親瞭解該黨在地經營的決心，縣黨部主委吳嘉將表示，透過此活動不僅祝福天下母親節快樂，前來民眾黨部前領取康乃馨的婦女相當多，對一個在金門發展不久的政黨，能夠獲得金門鄉親的廣大認同，代表金門黨部的影響力正逐步擴大。

排隊等候領取康乃馨的陳姓民眾表示，民眾黨這次的母親節活動，相當符合該黨親民的形象，因為每逢母親節康乃馨的價格水漲船高，而且一花難求，能夠免費領取真的是太佛心了！另一位李姓鄉親則說，藍綠惡鬥早已讓社會大眾無感，此次特地來黨部領取康乃馨，就是表達對民眾黨的支持。

民眾黨金門縣黨部執行長周曉芸表示，黨部永續經營金門無庸置疑，未來深根金門的活動仍會持續，該黨將以更多實際的行動愛金門，如同選舉前後的乾淨宣言，就像發放康乃馨一樣，選舉應如母愛一般純潔，也符合民眾黨白色無暇的理念宗旨，民眾黨在金門的存在，就是金門公平正義的民主聲音。

周曉芸也說，今天來不及到黨部領取康乃馨的民眾也不要失望，因為明、後兩天(11、12日)下午2點到6點還有2場送花活動，歡迎鄉親一起到黨部同樂；另除了在該黨部送花之外，志工幹部本週也到大同之家、珠山日照中心、東門市場等地發送康乃馨，讓更多人一起感受民眾黨滿滿的溫馨祝福。