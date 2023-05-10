這段影片在網路社群流傳，內容以「敬告各位家長」為題。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中噁男尾隨擄女？警曝真相：前夫噴辣椒水、拉扯前妻

網路社群流出一段影片，內容指稱是自家旁巷子有陌生男子尾隨一名女子，疑朝被害人噴不明物，幸好遭路人喝止…；對此台中市第五分局澄清，並非陌生男子要「擄人」，雙方為前夫前妻，疑似前夫找前妻談事情，採取激烈手段，其前妻逃離後，連忙報案申請保護令，警方也受理報案。

這段影片在網路社群流傳，內容以「敬告各位家長」為題，影片中一名長髮女子從巷子要走出來，後方跟著一名帽子男，突然抱住女子半拖半拉，只見女子不停掙扎，一名路人見狀，上前制止，讓女子趁機逃走。

對此，文昌派出所所長林澤聰表示，該案發生於112年5月10日上午9時30分，地點位於北屯區文昌東三街6號前。受害人27歲馬女當時正準備外出搭乘計程車，遭到前夫29歲阮男噴辣椒水並拉扯，造成右手肘、左膝及左腳掌受傷。直到計程車司機制止後，阮男才離開現場，而受害人馬女隨即報案。

警方接獲報案後立即趕到現場，調閱周邊監視器以收集證據。同時，警方將受害人馬女帶回派出所，協助她提供口供並申請保護令，同時按照規定進行家暴通報。警方強調，這起家暴案件目前仍在進一步調查中，警方將依法採取必要的行動，以確保受害人的安全。