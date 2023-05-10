今（2023）年上半年度，柏文旗下「健身工廠」高雄市小港廠、新北市七張廠、台北市中山北廠及基隆市基隆廠陸續投入營運，為集團增添新成長力道。下半年度，高雄市光華廠預計6月初預售、7月開幕。8月「健身工廠」於宜蘭縣第一家指標性專業健身會館-「羅東廠」亦將於羅東鎮最熱鬧商圈展開預售。緊接著還有兩處台中市新廠館投入預售與營運，一棒接一棒，持續為營收挹注新成長動能。

台灣運動產業持續獲得政策支持，為延續動滋券的成效，教育部體育署規劃每年常態性發放16～22歲、約165萬國民每人500元青春動滋券，鼓勵青年族群積極參與體育活動或觀賞賽事。符合領取青春動滋券的人，能於今年6月1日起至動滋網登入個人基本資料進行領券抵用，可用於做運動、看比賽等核心運動產業。其實不僅僅是青年族群喜愛健身，將健身視為一種時尚，疫情過後，中壯年民眾為提升抵抗力、打造強健體魄，銀髮族為保持健康體能、享受樂活人生，亦積極投入健身運動、體驗健身好處，已成為時代的大趨勢。