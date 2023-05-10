若以10日收盤價63.90元推算，現金殖利率約5.79％。 台灣櫻花今日同時公告第一季財報。受到終端消費需求疲弱及去年同期五倍券基期高影響，首季合併營收19.43億元，年減7.7％；稅後純益2.17億，年減39.8％，EPS1元，年減39％。

台灣櫻花表示，去年在通膨和升息不斷的情勢下，櫻花EPS達到4.66元，年增8.65％、連續13年營收與獲利雙成長。由於去年財報表現優於預期，加上處分元大金（2885）股票挹注現金，基於擁有穩健的現金流，在不影響既定資本支出的資金需求計畫下，10日董事會決定加碼配息回饋股東，提高配發率到79％。

台灣櫻花表示，首季營收衰退主因是零售市場受升息及通膨影響買氣不振，經銷商庫存偏高，加上同期有五倍券刺激消費拉高基期，致使廚衛電產品業績表現不佳，相較去年衰退。但在整體廚房及進口廚電方面，則受惠新建案交屋潮持續帶動下，業績分別成長14％及31％；在新事業部分，淨水產品在通路及產品布局持續發酵下，業績成長31％；家居事業在營運模式逐步完善下，業績成長20％。

第一季獲利衰退近4成，原因之一是原物料價格較去年同期高，毛利率較前一年減少0.7％，但今年原物料價格回穩，預期全年毛利率將較去年提升1％；另一個原因是投資效益減少，轉投資事業櫻花中國第一季受大陸封控影響，營收及獲利皆較去年第一季衰退。

台灣櫻花表示，根據各項經濟數據皆顯示，大陸全年的經濟呈現快速增長態勢，市場消費需求反彈，預期櫻花中國全年營收及獲利將較去年明顯成長。台灣櫻花以「美好居家生活的創造者」為願景，持續創新開發解決消費者痛點的產品，除了消費者指名度高的四季溫渦輪增壓熱水器、渦輪變頻AI風控除油煙機外，去年此時，櫻花以業界首創熱水器×淨氯×阻垢的專利複合技術，在募資平台首發推出「美膚沐浴熱水器」，除保留四季溫的精準控溫功能，更獨家以淨氯抑垢濾心，搭配超微米氣泡蓮蓬頭，讓沐浴成為美好享受，上市後深受女性及媽媽族群的喜愛，成為新星熱賣產品之一。

另一個明星熱賣產品，則是將淨水及熱飲功能二合一的「廚下雙溫淨熱飲機」，台灣櫻花創新的淨化＋加熱雙效合一專利科技，搭配直覺好操作的觸控龍頭及輕鬆好更換的專利濾心卡準，三種溫度設定、可連續熱水供應不降溫，加上二級能效、更節能省電。

櫻花創新科技新品陸續上市且熱銷，持續推升中高階產品銷售占比。法人預估，台灣櫻花今年在整體廚房新建案出貨預期雙位數成長，以及水產品、家居事業營收持續加大挹注下，全年營收可望穩定成長，毛利率在原物料回穩下將逐季回升，加上業外轉投資的櫻花中國，預期獲利貢獻將持續增長，台灣櫻花今年營運仍然樂觀可期。