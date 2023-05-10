2020年中天新聞台遭NCC（國家通訊傳播委員會）不予換發衛星電視執照，並於有線電視52台下架，而中天提起行政訴訟，經2年多審理，台北高等行政法院今（10）日宣判，將NCC不予換照的處分撤銷，中天勝訴，全案仍可上訴。對此，旺旺集團董事長蔡衍明今日也在臉書上表示，「非常的高興，也非常的慶幸！法官們還給我們中天清白！」引發討論。

北高行的勝訴判決，也讓NCC當年的違法濫權爭議也被一一揭露，包括對中天的聽證程序違法，及審查評分表不合法、NCC委員審查意見錯誤及矛盾及不予換照不符合比例原則。根據中天律師在法庭上提出的質疑，NCC對中天新聞台用突襲性通知將舉行聽證，拒絕閱卷，鑑定人中途離席，不讓中天對鑑定人發問，聽證程序違反正當法律程序原則，此一違法瑕疵無從補正，所以NCC不予換照的處分應予撤銷。

而旺旺集團董事長蔡衍明今日也在臉書上表示，「非常、非常的高興，也非常、非常的慶幸！法官們還給我們中天清白！」蔡衍明直言，「司法真的是公平、正義和遏止獨裁的最後一道防線！」同時蔡衍明也期盼，「希望我們的司法能為全台灣所有的不公與不義堅守防線！讓我們中華民國守住真正自由民主的價值！」