去年五合一選舉，嘉義縣民雄鄉東興村長張政僑與對手翁有義都拿到185票，經抽籤決定由張政僑當選，翁有義不服提當選無效之訴，法官會同2人驗票後，張政僑因1張爭議票被認定是無效票，硬生生少了1張選票，今被嘉義地方法院判當選無效，可再上訴。

嘉義地方法院表示，民雄鄉東興村長候選人翁有義與村長當選人張政僑2人得票數都是185票，雖抽籤決定張政僑當選，但翁有義主張依公職人員選舉選票有效與無效認定圖例，明定「同時圈選二組或二個候選人或政黨以上者，應屬無效票」，但開票時，現場監察員違法認定「同時圈選二個候選人」的選票，為張政僑有效票，認為這足以影響選舉結果，對張政僑提起當選無效之訴。

嘉義地院指出，法官會同翁有義、張政僑逐一驗票後，篩選出雙方認為有爭議的選票9張，經選務機關開票時判定，編號1選票為投給翁有義有效票，編號2至9選票為投給張政僑有效票，但合議庭認為，其中編號2選票於1號、2號候選人共用空間有2個圈印，應屬同時圈選2名候選人，依選罷法規定，應為無效票，張政僑得票數應扣除這1張無效票，所以其得到有效選票應為184票，翁有義仍維持185票。

嘉義地院表示，嘉義縣選委會認定張政僑所得票數有誤、不實，並影響選舉結果，已構成選罷法當選無效的事由，今判張政僑當選無效，仍可上訴。

另，嘉義縣大林鎮西結里長當選人蔡宜靜與對手陳建昌票數差距僅1張，陳建昌認為無效票多達12張，若其中有1張選票可認定是自己的有效票，就足以影響選舉結果，於是對蔡宜靜提起當選無效之訴。

法院指出，經會同雙方勘驗選票後，其中1張原屬陳建昌的有效票，因右下角遭撕毀，被合議庭認定是無效票，應自陳建昌有效票數中扣除，至於陳建昌爭執的12張無效票，經認定仍屬無效票。

法院說，陳建昌原有有效票240張扣除1張後，所得有效票數為239張，而蔡宜靜所得有效票數不變仍為241張，因此，陳建昌主張蔡宜靜當選票數計算不實，請求判決當選無效應予駁回，仍可上訴。