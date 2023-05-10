中天新聞台自2020年底遭NCC通傳會撤照關台後，針對遭裁罰事項提出申訴抗告，至今已讓NCC吞下10連敗。最關鍵的換照案今(10日)判決出爐，台北高等行政法院裁決NCC敗訴。中天新聞聲明：感謝臺北高等行政法院今天的判決還給中天公道，呼籲NCC應放棄上訴、尊重司法判決。中天主播盧秀芳、洪淑芬、林嘉源、鄭亦真等紛紛喊聲表達振奮之情，現場採訪的何橞瑢更是激動到直呼：「一度要哭出來～謝謝所有夥伴！」

「中天勝訴，我真是太開心了！」中天辣晚報一姊盧秀芳錄製了一段14秒的短片直呼，謝謝所有辣粉，謝謝大家的支持，但是前面的路還很漫長，「我們共同努力！（握拳）」

辣妻主播何橞瑢是10日第一線在台北高等行政法院採訪判決出爐的連線記者，她在粉專秀出與記者夥伴們的合照，感動表示：「勝訴！中天贏了！謝謝大家！一度要哭出來～謝謝所有夥伴！」辣晚報小編主播張卉林的粉專「辮子妹粉絲團」，也在臉書PO出何橞瑢握拳幫中天打氣的照片。

其他主播群紛紛表達振奮心情，洪淑芬說：「今日最振奮！中天勝訴、真理之光！中天關台案一審宣判，中天新聞贏了！不信真理喚不回！」在三亞度假的林嘉源不忘隔海喊：「中天勝了！NCC還不道歉？」鄭亦真也直呼：「遲來的正義中天勝訴了，NCC不讓中天新聞台換照，法官判決撤銷！」就連關台時曾在中天擔綱晨報女神的小湯圓主播孫怡琳，聽聞此消息也不禁幫老東家開心：「超棒的！正義終將勝利～」。