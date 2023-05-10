已舉辦19屆的新北市貢寮海洋音樂祭曾孕育許多知名獨立樂團，但因疫情停辦3年，對此觀光局宣佈，為了繼續支持獨立音樂，2023年8月河海音樂季預定在淡水漁人舞台及新北大都會公園舉辦，連續開唱3個周末。

觀光旅遊局長楊宗珉表示，貢寮海洋音樂祭過去因嚴重特殊傳染性肺炎疫情停辦3年，在當地腹地有限下，經與地方溝通後，將於5月20日起到6月，轉型舉辦4週的在地活動。且將與當地店家合作，結合山和海的環境，以衝浪及露營等方式舉辦，後續再結合福隆沙雕祭舉辦一波波活動。

楊宗珉表示，貢寮海洋音樂祭將轉型為「青春山海線—共享山海情」活動，其中預計在沙灘舉辦2到3天的活動，包括戶外電影院及小型音樂演唱會等活動。而且海洋獨立音樂大賞停辦後，後續仍有河海音樂祭會舉辦，在淡水漁人碼頭及新北大都會公園等地，也會提供獨立樂團展演的舞台空間。

貢寮海洋音樂祭自2000年起至2019年共舉辦19屆，但近年來因疫情停辦3年，觀光旅遊局考量疫情狀況及活動場域需求，觀光旅遊局考量疫情狀況及活動場域需求，且為持續支持獨立音樂活動提供樂團表演舞台，2023年河海音樂季預定8月在淡水漁人舞台及新北大都會公園舉辦。

觀光旅遊局表示，為活動吸引大量青年朋友前來參加，及方便樂團及樂迷前往，特別選在大型活動腹地的機能、周邊大眾捷運建設路網也漸趨完善的新北大都會公園，讓更多民眾方便前往共襄盛舉。