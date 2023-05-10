目前ChatGPT等人工智慧(AI)夯，但其所帶來的風險也讓不少人擔心，財政部表示，《人工智慧基本法》草案由主責機關研擬中，但是在法規完成之前，財政部現階段4大規範，禁用中國大陸生成式AI產品與工具。

財政部明日將赴立法院交通委員會針對《網路報稅、ChatGPT等使用率高，數位發展部如何協助使用者防止資安外洩》進行專案報告。

財政部表示，現階段針對人工智慧、ChatGPT因應作為，包含公務通訊軟體不得使用中國大陸廠牌，且不得安裝非公務用軟體。

公務禁止連結使用中國大陸生成式AI工具及產品，例如百度、阿里巴巴。非中國大陸生成式AI產品，可增加工作效率原則不予禁止，但是還是要遵守既有的機密規範。

財政部財稅資訊系統網路架構採實體隔離區分內外網，涉及機敏資料之作業環境皆在內網，並無對外連接網際網路管道，故財政部人員無法透過網際網路將財稅資料直接使用於生成式AI工具。