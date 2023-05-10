公鹿「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）落選年度防守前三隊，但是他的兩個隊友哈勒戴（Jrue Holiday）、羅培茲（Brook Lopez）都有入選。阿提托康波在推特寫道：「我已厭倦不受尊重了，我來了。」灰狼中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）也為隊友叫屈說：「沒有選入麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）簡直是犯罪。」

本屆的最佳防守陣容比起往年較缺乏大明星，不過下個球季開始恐怕會更嚴重了，因為新版協議的「出賽65場」門檻會卡住更多容易受傷的球星。比如說阿提托康波，他本季只打了63場例行賽，依照新規定他本來就沒資格入選。反觀麥克丹尼爾斯上陣79場，他有機會在新規定之下脫穎而出。

I’m tired of the disrespect. I’m coming. pic.twitter.com/eMRPb6kbLJ — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 9, 2023

最佳防守球員得主是灰熊前鋒傑倫傑克生（Jaren Jackson Jr.），他也入選了年度防守第一隊，然而他本季也只打了63場例行賽，如果下個球季仍是這樣，那就什麼獎都沒有了。

勇士前鋒卓雷蒙格林（Draymond Green）入選本屆防守第二隊，他打了73場例行賽。他在播客節目痛批65場的新限制，「突然之間那些聯盟的招牌球星就不會出現在前三隊了，取而代之的是一些廢柴。」有趣的是里歐納德（Kawhi Leonard）2015年摘下最佳防守球員時只上陣64場，如果在新規定之下里歐納德就會被刷掉，第1順位遞補的球員碰巧就是卓雷蒙格林，也就是格林在無意間罵到自己了。