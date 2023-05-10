500人兵分17路淨山，甚至以繩索垂降清垃圾，累計清出2000袋垃圾。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

清境農場員工也加入淨山行列，呼籲遊客將垃圾帶下山，一起維護山林環境。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台灣承諾公益協會志工冒著生命危險，以繩索垂降至武嶺下方懸崖山谷撿垃圾。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉清境淨山活動已舉行逾20年，去年因新冠肺炎本土疫情加劇一度喊停，今年10日復辦，500名志工、居民及學校師生上午8時誓師後，兵分17路展開淨山，甚至有台灣承諾公益協會志工在合歡山區以繩索垂降清垃圾，累計清出2000袋垃圾。縣府觀光處長陳志賢呼籲遊客將垃圾帶下山，維護美麗的山林。

清境、合歡山每年吸引約百萬遊客造訪，龐大商機伴隨而來的大量垃圾也令人傷腦筋，因此清境觀光協會在921地震後發起淨山活動，號召業者接待參與淨山志工住宿做公益，除了去年因疫情取消，迄今共舉行22年。

來自各地的250位志工，及退輔會清境農場、仁愛鄉公所、清境觀光協會、民宿業者、學校師生及當地居民，總共超過500人響應「合歡山清境淨山活動、擁抱清境一起清淨」活動，沿台14線至霧社、台14甲線至清境及合歡山，共兵分17路撿垃圾。

台灣承諾公益協會志工冒著生命危險，以繩索垂降至武嶺下方懸崖山谷，撿拾平時無法清理的垃圾，盡力還給清境合歡山最美麗、最原本的面貌，志工直呼：「想不到垃圾仍很多！」

清境觀光協會理事長張宏毅感謝所有志工，強調守護山林是每個人的課題，已研議將淨山活動變成每季、或每月定期舉行的活動，並加強向遊客宣導無痕山林、將垃圾帶下山等觀念，共同維護山林環境。