隨著要求停止研究人工智慧（AI）的呼聲逐漸提高，一群學者今天在「英國醫學期刊全球健康」（BMJ Global Health）上撰文，呼籲醫療衛生專家必須警告世界關於AI的風險。

這些學者在期刊上寫道，由於企業、軍隊和政府正在飛速開發AI工具，能採取行動的時間已經不多。

去年，AI因為ChatGPT這個能利用簡短提示生成具連貫性文本的聊天機器人進入大眾的視野。

ChatGPT的爆紅引發了如谷歌（Google）和微軟（Microsoft）等科技巨頭間的競爭，從試算表到搜尋工具，他們競相將AI應用於各種產品中，這股風潮也促使投資人將大量金錢投入AI新創公司。

但醫療保健學者指出一系列的威脅，包括強大的AI監視系統、殺手機器人和虛假訊息。

他們寫道，關於醫療保健，由於「訓練」AI演算法的資料集通常存在偏見，膚色較深者面臨著傷害或減少照護的嚴重風險。

他們主張，「避免嚴重和可能影響生存等傷害的機會之窗正在關閉」。

由倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）的費德史必爾（Frederik Federspiel）和吉隆坡聯合國大學（United Nations University）的麥柯伊（David McCoy）帶領的作者群表示，這需要全球共同合作。

他們在分析文章中表示：「醫療保健專家可發揮關鍵作用，提高對AI所帶來風險和威脅的認識，並敲響警鐘。」

文章寫道：「如果AI要實現有益人類和社會的承諾，我們必須保護民主、加強公眾利益機構並分散權力，以便有效制衡。」

對AI研究方向的擔憂甚至引起了領域內重要人物的警覺。

本月稍早，被視為「人工智慧教父」的電腦科學家辛頓（Geoffrey Hinton）辭去他在谷歌的工作，並警告AI科技的進步對「社會和人類構成極大的風險」。

今年3月，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）和數百名專家呼籲暫停AI的開發，以利用這段時間來強化監管及確保系統安全無虞。馬斯克的特斯拉汽車公司（Tesla）在其生產的汽車中配置AI系統。