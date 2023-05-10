中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平10日在河北省雄安新區考察，主持召開高標準高品質推進雄安新區建設座談會並發表重要講話。他強調，短短6年裡，雄安新區從無到有、從藍圖到實景，一座高水準現代化城市正在拔地而起，堪稱奇跡。

根據央視引述習近平表示，雄安新區已進入大規模建設與承接北京非首都功能疏解並重階段，工作重心已轉向高品質建設、高水準管理、高品質疏解發展並舉。要堅定信心，保持定力，穩紮穩打，善作善成，推動各項工作不斷取得新進展。