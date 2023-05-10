南韓人氣女星韓韶禧在《夫婦的世界》中以「呂多景」一角而有著「最美小三」的別稱。過往時常表示自己是宋慧喬鐵粉的她，近日突收到偶像的驚喜大禮物，讓她興奮到模糊，並將與禮物的合影在社群上公開，吸引不少粉絲前來朝聖。

韓韶禧在出道之前的模特兒時期，就因五官相似而有著「小宋慧喬」的別稱。此外，她更是宋慧喬的忠實粉絲，過去還曾在宋慧喬分享的貼文中留下：「現在妳是我的了」等字句。而前些日子兩人確定合演新劇《自白的代價》的消息傳出後，將與偶像同台飆演技的韓韶禧，也異常興奮，近日更是在IG上透露收到女神「驚喜大禮物」的消息。

韓韶禧近期忙著新作品《京城怪物》的拍攝，今(10日)趁著工作之餘，更新一則貼文，寫下：「姐姐！」並標註宋慧喬的IG帳號，透露貼文照片中的應援餐車是宋慧喬送的禮物。其中，尤為有趣的是她的第一張照片中，竟沒有對到焦，看似有些模糊，而其他張照片則是她背對鏡頭比出愛心的手勢，模樣相當逗趣可愛。此外，宋慧喬也在該則貼文中寫下：「打起精神，拍攝加油！」兩人的甜蜜互動讓粉絲嗨翻。

貼文PO出後，除了有粉絲笑稱韓韶禧因偶像送禮而「興奮到模糊」，更有網友被兩位女神之間的感情而甜掉了牙，留言：「哎呀，這小可愛真的很喜歡慧喬姐姐啊」、「兩位美女真的好可愛」、「我願意為她們的感情押上一切。」