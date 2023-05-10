此次由立委召開的「證交法第4條及第165條之二修文修正草案」公聽會主要討論四大議題，一、台灣存託憑證（TDR）的核定76年900號函的內函併參考金管會歷次核定有價證券的內容。二、是否違反罪刑法定主義？三、是否違反法律授權明確性？四、推動修法與維護人權公益的探討。

金管會報告指出，依1987年財政部證管會第900號公告就已核定TDR是有價證券，且1992年、2008年還就TDR的募集發行與交易明訂相關監理規範，在目前司法實務判例均認定「TDR是證券交易法規範的有價證券」，並沒有法律不明確而致司法實務上存有模糊空間的情形，且國內多數學者亦認為TDR屬證交法規範的有價證券，並無疑義。

對於有人因為涉炒作TDR被判刑是否違反罪刑法定主義，金管會認為，所謂「罪刑法定原則」是以行為時的法律有明文規定為限，且法律所定的犯罪構成要件，須使一般受規範者可以理解、並具預見的可能性。現行證交法都早有規範，包括TDR所涉募集、發行、交易等行為，也明訂各類不法態樣違法構成要件、罰則及應負責任，相關規範依法條文義、立法目的及法體系整體關聯性觀點不難理解，是為受規範者可以預見，符合罪刑法定及刑罰明確性原則。

再者依大法官在2019年9月27日第1,497次會議決議，現行TDR規範上尚難謂有何違反授權明確性、法律保留原則及法律明確性原則，「沒有違憲情形。」

金管會也指出，TDR是受證交法規範的有價證券，就各種證券不法態樣的構成要件、刑事責任都已明定，發行人或投資人在證券市場若涉不法行為，都要負擔刑事責任，以維護證券市場秩序及保障投資人權益，「並沒有違反人權」之虞。

有關大院提案修正「證券交易法第4條及第165條之二條文」案，前經財政委員會委員2019年4月及去年5月2次審議結果，均未達成修正共識。

金管會指出，考量TDR係證券交易法第6條授權明訂之有價證券，司法實務亦肯認符合法律授權明確性及罪刑法定，且存託機構、保管機構及臺灣存託憑證之定義已於相關子法明定，無修正之必要，建議維持現行條文。