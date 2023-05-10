時隔3年2個月，台北至日本花卷再次重啟航線，旅天下獨家攜手台灣虎航於今（10）日起正式復飛台北至花卷包機航線，初期提供每週2班次來回，這也是花卷機場首度在疫後迎來國際航班起降，想赴日本東北地區來趟充滿自然秘境假期的旅人，現在再次有了更方便的新選擇。

花卷機場安排消防車灑水，為疫後首班班機進行過水門禮。（何書青攝）

當地人員在花卷機場熱情歡迎台灣旅客到來。（何書青攝）

復飛首班班機在日本時間下午4點多落地花卷機場後，花卷機場特別派出消防車灑水進行過水門禮的儀式，更在航廈上一字排開拉各式布條、並揮手歡迎台灣旅客；而搭乘復飛首班班機的旅客，在一出關時便受到當地人員列隊熱烈歡迎，並遞上一份岩手縣特色伴手禮送給每位旅客留念，現場更安排許多可愛的吉祥物亮相，還有日本特色舞蹈表演，場面相當熱鬧。

花卷機場致贈伴手禮給每一位入境的旅客。（何書青攝）

每位旅客獲得一袋伴手禮（何書青攝）。

岩手縣政府也於機場舉辦盛大的復航典禮，邀請到岩手縣知事達增拓也、台灣虎航董事長陳漢銘、旅天下總經理李嘉寅一同出席。岩手縣知事達增拓也在致辭時表示：「台灣和岩手之間的航線，自2000年首次啟航國際包機以來，已有悠久的歷史，岩手縣一直致力於新建、擴建機場航廈等接收國際航班的準備工作。在2018年8月，透過台灣虎航而開通了花卷機場的首班國際定期航班，在新冠疫情的影響下，歷經約3年2個月的停航，今天迎來了重啟航線的時刻。」

花卷機場為日本東北地區重要的國際對外門戶，所在的岩手縣其面積在全日本都道府縣之中排行第2，僅次於北海道，擁有豐富的自然風光及歷史文化景點，縣內的花卷溫泉鄉更是東北最大型溫泉區，遍佈各具特色的12種溫泉。台北－花卷航線過去平均載客率皆有8成以上，相當受到台灣旅客青睞，旅客無論是想在岩手當地深度旅遊，或是往北前往青森、往南造訪仙台都相當便利。

岩手縣知事達增拓也、台灣虎航董事長陳漢銘、旅天下總經理李嘉寅等出席復航典禮。（何書青攝）

旅天下總經理李嘉寅表示：「期待未來能合作更多飛往花卷的班機，讓旅客更方便的到充滿迷人魅力的日本東北地區旅遊。」旅天下為讓旅客更深度遊覽日本東北地區，配合花卷包機推出「東北無自費餐、文化遺產中尊寺雙溫泉4日」，每人1萬9888元起，能造訪世界文化遺產「平泉中尊寺」、奧陸國第一宮「鹽竈神社」、日本最第一美溪「嚴美溪」等經典行程；還有「東北奧入瀨溪散策、銀山溫泉、遊船溫泉5日」每人3萬5888元起，升級一餐吃到飽以外，更保證入住4晚溫泉飯店，在美景中放鬆身心。

除了獨家開賣花卷包機，旅天下也抓緊春櫻的尾巴，將於5月14日起另推出獨家函館包機商品，「春櫻北海道、函館夜景纜車.溫泉6日」為市場少見的北海道6日行程，每人最低價2萬9888元起，保證入住1晚5星飯店及3晚溫泉飯店，同時能一次玩遍道東、道央、道南等地區的特色景點，享受有櫻花美景陪襯的唯美假期。

不僅有吉祥物現身，還有特色舞蹈表演。（何書青攝）