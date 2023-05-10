民進黨山區立委擬參選人陳冠廷今邀台灣世代教育基金會的外籍研究員及實習生造訪大林鎮。（陳冠廷競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣立委選將至今仍未定案，縣黨部針對山、海區祭出不同的提名方式，其中山區「在野大聯盟」報名機制至今天5月10日止，目前已有4人登記，另有1人還在確認中，至於早已起步拚選舉的民進黨山區立委擬參選人陳冠廷今邀台灣世代教育基金會的外籍研究員及實習生造訪大林鎮，與地方青年團隊對談地方創生和文化。

國民黨嘉義縣黨部針對第1選區（海區）和第2選區（山區）推出完全不同的遊戲規則，海區要等總統選舉在野大聯盟或非綠聯盟人選確定後，配合總統參選人及中央黨部共同協商，協調徵召優秀人選參選，山區則規畫以「在野大聯盟」推出立委參選人，有意參加者，5月10日前需到嘉義縣黨部或各鄉鎮市黨部登記，登記後先協調，協調不成再做民調。

至今天傍晚，國民黨縣黨部表示，目前個人及各界推薦，已有前立委林國慶、縣議員何子凡、民雄鄉代表會主席涂文生、前縣議員現任親民黨嘉義縣黨部主委簡泰河登記參與山區「在野大聯盟」，但因另有1位人選尚在確認中，明天才能發布最後名單。

陳冠廷今在大林萬國戲院舉辦「讓世界看見大林青年交流會」，邀請台灣世代教育基金會的外籍研究員及實習生造訪大林，陳冠廷表示，過去世代智庫曾引介實習生至竹崎高中及永慶高中入班分享家鄉文化，大林近年來吸引許多青年留嘉及回鄉投入地方創生，為老城注入活水，更是國際認證的慢城，今特地將基金會的研究員及實習生帶到嘉義參訪大林好，並在萬國戲院與青年團隊對談在地創生與家鄉文化。