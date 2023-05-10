疫情解封，再加上中央普發6000元現金，台中市政府推出「2023台中普發現金振興經濟」三部曲，宣布要從5月一路促銷到年底，三大活動主軸分別是「台中消費5go力」及「台中鍋烤節」、「台中購物節」，市長盧秀燕10日表示，第一波推出的「物調券」5月25日開始將在各市場、夜市及商圈開放兌換。

「我們要拚經濟、拚經濟、再拚經濟！」盧秀燕在振興經濟三部曲啟動記者會上宣告，台中市接下來最重要的就是促進消費。她強調，用很大的獎鼓勵消費是有效的，且「小錢可以帶來大經濟」，而拚經濟光靠中央也不行，市府為此推出三階段促銷政策。

第一波促銷活動將在5、6月登場，市府推出全台首創的「物調券」，民眾可以拿100元現金兌換200元物調券，盧秀燕說，等於是放大現金，此物調券將在包括天津商圈等台中市23處商圈、建國市場等30個公有市場、夜市與17處攤販集中區開放兌換，總計30萬份，兌換時間分別是5月25到26日、使用期限4天，6月20至21日、使用期限為6天。

第二波活動7月接著開跑，持續舉辦至8月，盧秀燕強調，台中人喜歡吃鍋物、燒烤，市府為此舉辦首屆「鍋烤節」，商家可報名參加，並開放讓消費者票選出最好吃、服務最好的店家，市府將提供30份萬元鍋烤券，參加票選就有機會獲得。

最後接力上場的是壓軸「台中購物節」，將從9月持續到年底，獎金金額有3000元及10萬、百萬，還有機會抽中好宅、百萬好車，盧秀燕說，今年特別調整活動內容，將以庶民經濟為主，1／3的獎金將放在夜市、商圈及市場、10個登錄金額較少的行政區。