中天遭NCC不予換照關台3年，台北高等行政法院10日判決撤銷原處分，立法委員鄭正鈐表示，這是遲來的正義，法院的判決，直接打臉NCC的處分違法，NCC除應承認錯誤，返還中天應有權益，更應「回頭是岸」，成為真正公平正義的「獨立機關」，而非執政者的「東廠」。

鄭正鈐指出，從中天與NCC抗罰訴訟已累積「10連勝」，以及今天法院撤銷NCC不予中天換照的處分的結果，足以證明NCC完全淪為蔡政府打壓新聞自由的打手。

他表示，在NCC審查中天新聞台換照的過程中，他發起舉辦多場「民主論壇」活動，捍衛新聞自由與言論自由，同時並展開公民連署，反對打壓新聞自由，走向威權回頭路，及反對中天關台，要求多元化的媒體與開放暢通的發聲管道。

鄭正鈐表示，媒體是另1個制衡政府的力量，只有不受政府拘束的新聞資訊，才能監督並防止政府濫權。但蔡政府卻是以NCC為名，以公權力箝制新聞自由，甚至粗暴地直接殺死中天新聞台。

他痛批，這不是民主，而是威權。鄭正鈐指出，NCC對中天的處分不僅違法，更打擊了言論自由和媒體的獨立性。他認為，此次判決是1個遲來的正義，不僅是中天新聞的勝利，更是言論自由和新聞自由的勝利。

他並呼籲NCC「回頭是岸」，不要充滿了「顏色至上」，任由意識形態作祟，扭曲行政中立，更任由政治凌駕專業。