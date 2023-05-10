南僑總裁李勘文在法說即指出，中國大陸市場自去年底解封後至今營收已回復正常，今年整體營運比去年好是必然的，但年度獲利要回復到疫情前水準還要努力。

南僑去年合併營收首度衝破200億元大關，達204.78億元，獲利則受到棕櫚油等原物料成本大漲侵蝕，及大陸疫情封控影響，造成全年稅後純益僅5.6億元，EPS為2.26元；今年首季自結獲利1.27億元、年減32％。由於去年第二季和第三季受到大陸疫情封控影響，基期較低，預期南僑今年第二季營運趨勢向上，有望優於去年。

德麥首季營收達13.55億元，相較去年同期增長1成，歸屬母公司業主淨利1.65億元，較去年同期1.64億元微幅成長，每股盈餘4.45元優於去年同期4.43元；德麥擁有台灣、中國大陸、馬來西亞、港澳等四大市場烘焙業原物料，上月法說坦言歐洲通膨仍有變數，今年毛利率相對有壓，若以目前紐澳奶品價格下滑趨勢來看，第二季末以後壓力才有望縮小。

德麥指，今年台灣區營收成長不是壓力，通膨下毛利率如何維繫才是最大挑戰，預估壓力在第一季後逐季減輕，5、6月或有機會縮小。