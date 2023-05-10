另外，勞動部職業安全及衛生署已針對聯華食品基隆廠、桃園廠、中壢廠及嘉義廠等各廠完成勞動檢查，初步發現違規13項次，開罰71萬。勞動部職安署職業安全組組長朱文勇表示，違規項目包括防跌措施不足、天然氣開關未標示方向、高危設備無警告標示、馬達轉軸未設置護罩、氣體鋼瓶無覆蓋、鍋爐人員資格證件未揭示現場、鍋爐房電氣機械設備沒有防盜機能等；至於彰化廠是否有勞檢違規項目，仍待火災調查鑑定報告出爐。

針對食品製造廠專案勞檢，朱文勇表示，雖然通稱食品廠，但這次範圍包括烘焙炊蒸食品製品（例如中西式糕點、麵包、年糕等）、膳食及菜餚製造業（例如罐頭製造廠、空廚、團膳、中央廚房等）以及連鎖超商鮮食供應鏈，這些大約有1,000多家。他說，即日起將針對規模僱用勞工50人以上的廠商啟動勞檢，預計檢查240場次，專案將執行到年底，針對僱用勞工在30至50人的食品廠將進行輔導。

朱文勇指出，食品製造廠過去在較常發生切割夾捲危害、用電危害、防火危害，這些也將會列入重點檢查項目。在罰鍰金額也有調整，朱文勇提醒，職安署去年修正法規要求要求甲類（上市、上櫃公司、營造工程金額超過1億元或勞工人數超過300人其他行業）第1次違反職安法規定罰鍰從6萬元提升至10萬元，並按次累加10萬元。