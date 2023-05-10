私人太空服務公司 LeoLabs 表示，有消息稱大陸的可重複使用太空船在5月8日返回地面，它已在地球軌道上航行276天。據說它是一種有翼太空梭(大陸稱為航天飛機)，與美國空軍X-37B類似。在軌道航行期間，它多次與衛星對接，這意味著它可以捕獲與破壞敵方衛星，當然也可以修復自己的衛星。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，大陸國營航天科技集團公司 (CASC)宣布，他們的多功能太空船已經著陸，但沒有提供更多細節。這架神秘的太空船是在2022 年8月4日發射，之後CASC提供的細節同樣很少，不過LeoLabs公司的天基偵測系統，觀察到神秘太空船的有趣動向，他們將太空船暫稱為Test Spacecraft2(測試太空船2號)。

LeoLabs 在推特上稱：「自2022年8月4日發射後，我們觀察到多次大型物體Test Spacecraft2機動提升高度，它與物體J(Object J,也稱NORAD ID 54218）對接，因此我們已經確定 Test Spacecraft2 具有推進能力，並與物體J有接近操作，至少2~3次。

物體J是與Spacecraft2一起發射的物體，也就是一枚衛星。北美防空與太空司令部 (NORAD)將其標識號為54218，也就是前文提到的NORAD ID 54218。

根據美國軍方和 NORAD 的說法，物體 A 是太空船本身，物體B是火箭助推器，物體 C 到 H 是發射產生的碎片。而物體J是「不清楚」。

從整流罩大小推估，大陸的有翼太空船可能長度10公尺，翼展4.2公尺。(圖/新華網)

整流罩的突出部分，可能就是配合有翼太空船的機翼做出的變型。(圖/FACEBOOK)

雖然目前還不清楚 物體J是什麼，也不清楚大陸的可重複使用太空梭Test Spacecraft2是在進行什麼實驗，但如果 LeoLabs公司的說法為真，將表明Test Spacecraft2有著強大的軌道機動能力，並可以靠近軌道上的其他物體，並與之互動。

值得注意的是，美國太空部隊(US Space Force)的兩架 X-37B被認為首款具有太空機動換軌能力的太空船。多年來，人們對 X-37B的進攻性能有很多猜測，許多人相信這架軍用太空船負責執行「軌道戰鬥」，可以破壞敵對單位的衛星，也就是說，X-37B是史上第一種太空戰鬥機。

當然，與衛星對接不一定是破壞，也可以有許多相對無害的功能，包括對衛星進行檢查、修復、加燃料、修改軌道等工作。

現在中國大陸是否也具備相似的太空實力?去年，大陸的實踐 21 號衛星 (SJ-21) ，靠近故障的北斗導航系統衛星，並抓住它，然後拖入所謂的墳墓軌道，也就是它會落入大氣層燒毀。當然，這也展示了壓制對手衛星的能力。

遺憾的是，我們至今不知道大陸版X-37B的外觀，僅能從整流罩大的大小，反向推測它的尺寸。