王淨接謝盈萱電話感動淚崩。（Netflix提供）

《人選之人 - 造浪者》謝盈萱、王淨互相扶持女子力爆棚。（Netflix提供）

《人選之人- 造浪者》以呈現政治幕僚的職場日常為主軸帶出職人議題。（Netflix提供）

華語職人劇《人選之人-造浪者》全球上線後，觀眾好評不斷，連續10天霸榜Netflix台灣每日排行榜冠軍，更榮獲台灣週榜第一，影集裡金句台詞連發也直戳觀眾共鳴與哭點，10日釋出《人選之人-造浪者》5大金句影片，重現劇中從逼哭眾人到熱血沸騰的經典名場面，其中被觀眾們封為最佳主管典範的文宣部主任陳家競（黃健瑋 飾）為激勵黨部新人蔡易安（潘綱大 飾）所說：「選舉攻防就是這樣子，有時候順風，有時候逆風，如果怕犯錯，什麼都不做，我們不就提前認輸了？」也成另類職場新人勵志金句。

在《人選之人-造浪者》裡翁文方（謝盈萱 飾）在得知亞靜（王淨 飾）面臨職場性騷擾，又怕向上申訴造成二次傷害，對人性感到失望時，酒醉後對她吐出的心裡話：「我們不要就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉。」劇情片段也成為全劇討論度最高點。回想詮釋這場戲的心情，謝盈萱表示：「我看劇本的時候就很喜歡這段對話，是很立體的。翁文方對亞靜的援手，也是對過去自己的救贖。她對亞靜陳述自己以前遇到的事，也代表內在的她，對事情還沒完全放下。假若她能幫助亞靜，她似乎也可以變成不再是那個受困的人。」

王淨也坦言：「當時在詮釋時很心疼亞靜，所以那句話對我而言很重要，很像是對自己說的也像是對亞靜說的。」除此之外，王淨也分享自己心中最印象深刻的台詞是總統候選人林月真（賴佩霞 飾）在送給曾在職場上遭受性騷擾傷害的女職員的卡片上所寫：「請等待這個社會追上妳們的那一天。」她認為這句台詞非常溫暖，也感性分享：「這個社會有些不美好的地方，但美好的是，有很多人都在為了這件事情而努力。」

在《人選之人》裡由真實夫妻檔黃健瑋和蔡亘晏所代表詮釋的婚姻課題，呈現兼顧家庭與工作的兩難，也引起網友紛紛直呼太寫實。黃健瑋透露其中一段夫妻對彼此告解內心，而後雙雙落淚、哭著和好的動人劇情，芳婷（蔡亘晏 飾）對家競（黃健瑋 飾）說的關鍵台詞：「這些都是很小很小的事情，可是這些很小很小的事情，都跟台灣的未來一樣重要。」其實原先並不在劇本上，是在讀本環節和大家一起討論出來的，也成為黃健瑋劇中最喜歡的一句台詞。

對於角色所呈現的家庭議題，在現實生活中也同時身為人夫、人父的黃健瑋有感而發地表示：「造浪者要做的事情，是要把幸福帶給人，卻時常忘記自己該有的幸福。我們找到這個出發點，也因此讓整個故事更完整，圍繞在幸福的議題上面。」蔡亘晏也分享：「其中有個 TAKE 我們都在掉眼淚，我突然很想說『你哭起來好醜』，然後當下就真的脫口而出，後來發現，這好像真的也是他們夫妻相處的方式。芳婷雖是成熟女性，面對中二老公，我相信他們有個瞬間，會是互相頻率搭一起，才可以一直走下去，希望這條支線帶給大家有溫暖的感覺。」

對於許多觀眾大讚編劇太會寫、影集口碑爆棚，編劇簡莉穎表示：「很高興透過這次編劇、導演、製作人緊密鐵三角的合作被觀眾看見，覺得最有趣的是看到身為政治工作者的觀後感，也很感動收到一些受到親密、性別暴力的觀眾的回應，更讓我感到戲劇具有療癒與揭開一些社會現實的力量，得持續讓各種多元的角色浮現。」編劇厭世姬也分享：「這樣一個比較少見的題材類型能獲得觀眾的熱烈迴響非常感動，收到有觀眾私訊分享她們和亞靜類似的經驗，真的很心疼，希望《人選之人》可以療癒受傷的心、可以成為每個亞靜的文方姐。」