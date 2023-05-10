美國「西敏犬展」是全球知名的毛小孩盛會，年年有上千隻狗狗參賽。第147屆賽事結果週二（9日）出爐，獲得「大會最佳狗狗」榮譽的是一隻來自加州的迷你貝吉格里芬旺代犬，創下這個品種首度稱霸紀錄。

綜合美聯社、路透社報導，一年一度的「西敏犬展」（Westminster Kennel Club Dog Show）周一、週二在紐約市皇后區的美國網球協會國家網球中心（USTA Billie Jean King National Tennis Center）舉行，這個歷史悠久的盛會有「犬壇奧斯卡」的稱號，比賽地點也是美國網球公開賽的場地。

A close-up of this year's Best in Show winner, Buddy Holly! 😍#WestminsterDogShow pic.twitter.com/KUvUyUNOGY — Westminster Dog Show (@WKCDOGS) May 10, 2023

在本屆西敏犬展獲得總冠軍「大會最佳狗狗」的「霍利夥伴」與飼主海伊斯。（美聯社）

來自南加州棕櫚泉（Palm Springs）的6歲公犬「霍利夥伴」（Buddy Holly），是，擊敗3000多隻分屬210個品種的參賽犬，贏得「最佳狗狗」頭銜。牠也是歷來第一隻獲此稱號的迷你貝吉格里芬旺代犬（Petit Basset Griffon Vendéen，PBGV）。這個犬種源自法國西部旺代省（Vendéen），飼主通常用來追獵野兔。

犬展分為7組競賽，包括獵犬（hound）、玩賞犬（toy）、家庭犬（non-sporting）、牧犬（herding）、槍獵犬（sporting）、工作犬（working）、㹴犬（terrier），總冠軍「大會最佳狗狗」（best in show）從7組贏家之中產生。

評審近距離仔細檢查每一隻參賽犬，把手放在狗狗身上，然後觀察訓犬員帶領狗狗在地面活動，評分項目包括外表、性情、體型、毛色與其他特徵，按照各個犬種標準評分。

2023年美國「西敏犬展」7個分組冠軍參加總冠軍「大會最佳狗狗」評比過程。

「霍利夥伴」是獵犬組冠軍，在決賽勝出。決賽亞軍得主是玩賞犬組冠軍北京狗「朗咪」（rummie），飼主兼訓練員費茲派翠克（David Fitzpatrick）在2012、2021年兩度以北京狗獲獎。

「霍利夥伴」的飼主之一兼訓練員海伊斯（Janice Hayes）賽後表示，「我從沒料到PBGV品種的狗也能拿到這個大獎。霍利夥伴成了西敏犬展的典範呢。牠什麼煩惱也沒有。」這隻迷你貝吉格里芬旺代犬的尾巴從頭到尾搖個不停，奪總冠軍後在場中不斷接受拍照的過程也一樣，無意回籠休息。

「霍利夥伴」在總冠軍環節登場小跑步的姿態。（路透社）

談起愛犬命名由來，海伊斯表示，牠就是個好夥伴，此前住過英國、愛爾蘭、澳洲，在當地均有參賽經驗。她說：「這種狗很獨立，也很迷人、傻氣。牠們的目標就是要讓你天天笑開懷。」比賽結束，海伊斯要帶牠回家好好睡一覺，「在枕頭堆裡仰天躺著翻來滾去，繼續當一隻狗狗過日子」。

「西敏犬展」自1877年開辦，賽程經由電視轉播，吸引許多愛狗人士收看，往年都在曼哈頓中城區的麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉辦，過去2年受到新冠肺炎疫情影響，地點改到國家網球中心。主辦單位另對混種犬獨立評分，並設置觀眾票選獎。