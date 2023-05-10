一名女網友與大學男友交往多年，意外懷孕過2次，第一次在大學時，男友以經濟條件不佳要她墮胎，那次讓她身體大傷，此後患上嚴重經痛，畢業2年後，她又再度懷孕，男友再以相同理由要她拿掉孩子，她近日發現男友不斷看南韓直播主「企鵝妹」的直播還抖內，讓她超崩潰。

「有帶套卻還是中了，這次已經是第二次」該女網友在Dcard發文，她大學時曾意外懷孕過一次，男友因經濟能力考量要她墮胎，「想起當時在醫院服藥後下腹像被人拿鐵鎚砸一樣劇痛，下體排出一堆血差點昏過去」，她此後有嚴重經痛，而畢業2年後，她如今又再度意外懷孕。

該女網友說，此次再度懷孕，男友同樣是以經濟能力要她拿掉，她崩潰說「女生是不是很弱勢啊，男生只負責射一射，女生要承擔一切後果」，她近日還發現男友在看南韓直播主「企鵝妹」的影片，男友甚至抖內對方，她崩潰「（男友）說人家走路很辛苦？啊我墮胎不辛苦？」

該女網友說「周末我叫他陪我去婦產科，他說他去很奇怪，他要在家看企鵝妹」；其他網友留言「是妳讓自己這麼弱勢的，他把你的身體當夾娃娃機再玩，妳還不換掉」、「是不是沒全程使用啊，然後這種男的不趕快分等過端午嗎」、「至少要斗內墮胎的錢給妳吧」。