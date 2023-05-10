詐騙冒用名人又一樁！中信銀發聲明稿 20:412023/05/10 工商 魏喬怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 近期假冒名人開設臉書粉絲團事件層出不窮，中信銀行10日發布聲明稿指出，近日有心人士偽冒中國信託商業銀行個人金融執行長楊淑惠名義於臉書開設逾十個粉絲專頁，並冒用中信銀行官方網站照片，誘騙民眾登入連結，加入投資LINE群組。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中信銀行提醒社會大眾，此為詐騙誘騙民眾之操作，切勿輕易交付財物或個人資料等相關資訊，避免遭到詐騙，如有疑慮請撥打165反詐騙專線，維護自身權益。 #詐騙 #中信銀行 #誘騙 #冒用 #名人 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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