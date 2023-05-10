捷流閥業指出，捷流閥業因石化能源、電子及船舶等客戶訂單及拉貨穩定增長，第一季合併營收6.64億元，年增7.2％，本業獲利1.1億元。受中國大陸疫情影響預期信用減損損失增加、加上新台幣、人民幣兌美元匯率都升值，稅後淨利0.82億元、EPS為1.9元。呈現營收增加、獲利卻下滑的局面，不過整體毛利率仍維持32.33％水準。

捷流表示，捷流利基市場主要在石化能源、船舶、電子等產業。隨著全球環保法規、節能減排意識高漲，石化業產線高值化發展、能源電廠擴建、船舶業加裝脫硫設備等，帶動石化能源、船舶等主要客戶工業閥門產品規格升級、挹注2023年第一季營收增長。

捷流4月合併營收2.36億元，年增1％；前四月合併營收9億元，年增5.5％，雙雙改寫歷年同期新高。捷流表示，4月及前四月營收成長主因是兩岸地區石化能源、電子等產業主要客戶工業閥門產品拉貨力道持續增加，加上東南亞地區電廠擴建訂單，捷流積極優化兩岸生產效率、訂單出貨排程，帶動4月營收及出貨增長。

捷流指出，捷流對第二季營運，持審慎樂觀看法。捷流觀察目前主要客戶訂單出貨需求穩健增溫，加上近期捷流業務拓展報喜，成功打入中國大陸最大電子暨雲端數據中心品牌商的供應鏈，看好中國大陸半導體、電子業加大推進新廠擴建、擴增產能計劃，有望提高整體訂單出貨量能，有望增添業務接單增長動能。