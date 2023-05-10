展望後市，85度C在美國未來三至五年的加速展店，憑藉明確的品牌定位以及領先同業的研發能力，相對不受景氣影響，可望持續擴大市佔率，將營業版圖擴大到美國各州市場。在大陸市場，政府部門促消費、穩就業的目標十分明確，今、明兩年政策推動下，消費可望穩定回升，有利當地85度C營收表現。法人認為，美食-KY成長動能無虞。

美食-KY單季毛利率、營利率、淨利率與前一季相比，不只三率三升，更全數超前市場預估。法人指出，今年一至三月雞蛋價格居高不下，全球多國大缺蛋的挑戰時有所聞，烘焙行業成本飆升。面對空前挑戰，美食-KY毛利率不減反增，較前季上升超過一個百分點，突破58％，彰顯品牌定價能力，勝過法人預期。

美食-KY營業利潤率也高出市場預估，在門市數目增加的情況下，仍能謹慎控管門店營銷費用，營業利潤率季增超過二個百分點。法人分析，85度C美國單店營收率先在2021年恢復成長，今年第一季的營收規模更已較疫情前（2019年）跳增超過三成；搭配未來三至五年的加速展店，成長動能無虞，可望持續貢獻美食-KY合併營收及獲利。

美食-KY4月營收雙位數成長，一舉寫下四年來的同期新高。在美國市場，85度C門市的日均來客數維持在今年高位，較去年同期更強勢成長，推升同店營收表現。法人並樂觀看待美食-KY2023年至2025年的店數及營收成長空間。至於另一主要市場大陸，歷經三年的疫情防控，終於在今年迎來解封的春燕；4月份營收較去年同期躍增超過六成。儘管當地央行指出，疫情的「傷痕效應」影響了經濟動能，消費復甦仍需要時間，但政府部門促消費、穩就業的目標十分明確，今、明兩年政策推動下，消費可望穩定回升，有利當地85度C營收表現。