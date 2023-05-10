桃園市今天舉行市政會議，桃園市長張善政聽取都發局住宅發展處「高齡友善換居專案」專題報告，拍板「高齡友善換居專案」將於6月開放受理，為讓專案更廣為周知，並提高適用族群的使用動機，要求新聞處加強宣導、社會局及民政局等相關局處協助分析有需求或可能適用專案的長者，讓政策有效發揮效益，落實照顧長者的美意。

張善政指出，市府重視市民的居住權益，除照顧長者也關注原住民、新住民、年輕人等不同族群，目前市內社會住宅提供原住民族5％入住比例保障，實際入住比例達10％，今年6月1日起新住民也會納入社會住宅政策戶資格。此外，今年5月1日起已擴大社宅經濟弱勢租金分級，降低經濟弱勢家庭的租金負擔；而育兒托老優先開放10％社會住宅申請政策，已於蘆竹一號社宅開始實施，未來開辦的社宅也都會適用。

住宅發展處處長莊敬權表示，考量65歲以上長者上下樓梯行動不便，市府推動「高齡友善換居專案」，採「以屋換屋」方式，讓長者將自有住宅交由市府委託的包租代管租屋服務事業管理包租，可換居至市府興辦的社會住宅或承租其他物件，讓長者獲得更舒適的居住環境。

市府說明，「高齡友善換居專案」申請資格共5點，包括申請人為年滿65歲的中華民國國民、申請人限於桃園市持有1戶自有住宅且該住宅應取得本府包租代管出租資格、申請人及家庭成員需於桃園市、雙北、基隆及新竹縣市均無持有其他自有住宅、平均每人每月收入應不超過本市最低生活費標準的3.5倍（112年為5萬5920元）、不動產總價值則應低於本市中低收入戶家庭財產之財產一定金額（112年為新台幣580萬元整）。