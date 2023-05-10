中天新聞台自2020年底遭NCC通傳會撤照關台後，針對遭裁罰事項提出申訴抗告，至今已讓NCC吞下10連敗。最關鍵的換照案今(10日)判決出爐，台北高等行政法院裁決NCC敗訴。有網友在PTT問：「下架中天，台灣媒體有變比較好嗎？」鄉民表示「只剩下綠央視」、「現在造謠都沒事」。而NCC決定上訴的消息傳來，鄉民們更是怒轟「主委先負政治責任滾蛋再來」、「民進黨又輸了」、「輸不起耶」、「納稅人的錢吐出來！」

近日有網友在PTT八卦板問：「下架中天，台灣媒體有變比較好嗎？」他提到，不知道現在媒體有沒有變的比較好？還是跟之前一樣？因為他看錫蘭之前還在砲轟台灣媒體很愛誇大、誤導民眾，台灣人媒體識讀能力又不強，有這方面的八卦嗎？

鄉民表示「報導真相的媒體越來越少」、「台灣新聞自由指數史上最爛」、「反而現在造謠都沒事」、「變得非常好，你沒注意到嗎？全都乖的很」、「下架後，只剩下綠央視」、「下架三民自，砍了這些走狗媒體，再來談臺灣媒體有沒有變好，好嗎？」、「黨媒天天報中國大陸多爛，讓你覺台灣是這麼美好，台灣都沒有問題，這好像一道巨人牆...嗯」、「有，對綠的很好，根本變成網軍側翼和黨媒」、「更噁心了！」

而NCC決定上訴的消息傳來，鄉民更怒「NCC就是想玩死中天」、「輸不起耶，髒cc」、「主委先負政治責任滾蛋再來」、「民進黨又輸了」、「NCC繼續用人民的納稅錢上訴！」、「可憐啊，納稅人的錢吐出來」、「敗類，人民錢這樣花」、「獨立機關專業判斷，笑死」、「繼續用稅金拖台錢，難怪之前又打算偷渡一次某台」、「遺憾大可不必，NCC就是低能」、「東廠盡責」、「你都輸幾件案子了？」、「不意外，繼續拖」。