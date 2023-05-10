興富發建築工安事件釀中捷1死10傷，職安署查出旗下的齊裕營造公司近5年爆7重大事故，將全面檢查承攬工地。（資料照片）

台中捷運列車今天發生遭建商興富發建築工地掉落鋼樑砸穿重大意外。勞動部職安署指出，肇災的齊裕營造公司是國內十大建商興富發公司旗下子公司，近5年共發生7件重大工安事故，顯示工安管理不善，勞動部將責成各勞動檢查機構對所承攬工地全面檢查。

勞動部職業安全署中區職業安全衛生中心主任李文進在事發後到場了解。他表示，經派員檢查認定違反《職安法》，已對承包商開罰30萬元，將再追究業務過失。

李文進指出，該建築工地進行拆除高樓的塔吊作業，下方卻無管制、防護等措施，雖在施工藩籬內作業，卻未考慮到樓高30多樓恐危及相關周邊。

職安署指出，經查該肇災營造廠為齊裕營造公司，是國內十大建商興富發公司旗下子公司，近5年共發生7件重大工安事故，顯示公司工安管理不善，勞動部將責成各勞動檢查機構對所承攬工地全面檢查。

職安署表示，為防止類似災害發生，要求設有塔式起重機之工地應確實依照安全作業標準程序施作，並管制人員進出；各勞動檢查機構即日起亦將針對設有塔式起重機之工地全面檢查。