中天新聞台 2020 年遭「國家通訊傳播委員會」( NCC )不予換發衛星電視執照，中天提起行政訴訟，纏訟2年多，台北高等行政法院今( 10日)宣判中天勝訴，撤銷 NCC 不予換照的處分，全案可上訴。NCC 稍早發布聲明稱北高行不尊重專業判斷，將提起上訴。媒體人謝寒冰痛批，NCC 根本就不專業，整個行政程序都在亂搞，主委陳耀祥還是學法律出身，根本是知法玩法亂法。

NCC 在聲明中表示，NCC 依法律上之職責，透過嚴謹之行政程序，本於獨立機關之專業判斷作成駁回中天新聞台申請換照之處分，於法並無違誤，對北高行判決未能尊重獨立機關專業判斷，該會將依法提起上訴。

謝寒冰在《盧秀芳辣晚報》節目中痛批，NCC 主委陳耀祥自己是學法律的，這個回答就是在知法、玩法、亂法，指控北高行不尊重專業，但是 NCC 根本就是不專業的機關。

謝寒冰解釋，北高行不是審理 NCC 委員的意見，而是審理 NCC 有沒有按照自己規定的程序審理換照，「事實就是沒有」。他也提到，判決書中提到許多案例，包括委員開會不來、開會到一半離席、外部委員的決議全部被內部推翻等等，罄竹難書。

謝寒冰也提到，中天之前已經 9 連勝，代表 NCC 不是只犯錯 1 次，而是至少犯錯 10 次，表示 NCC 根本不專業，而且陳耀祥並非媒體業出身，怎麼能說自己專業，根本是在胡扯。

謝寒冰認為，行政法院就是專門審查行政程序有沒有問題，NCC 就是因為行政程序完全亂來、千瘡百孔，才會被判敗訴。過去行政機關只有一點缺失，法院都會判公家機關贏，而這次 NCC 被判輸，「就是因為他太爛了，爛到無以復加，法官想幫 NCC 找藉口都找不到，所以只好判輸」。