知名南韓正妹實況直播主企鵝妹(柳允進，Jinny)近日來台徒步環島，雖然遇到大量突發事件，仍笑著跟粉絲分享旅程，最近有網友觀看直播時發現，一名暱稱「茶爸」的大乾爹常會出手贊助，且金額數字都不小，光9日便一口氣砸下15萬，且14天下來累積超過20萬元，讓他相當好奇這名金主的真實身分。

原PO在PTT表示這名金主常斗內正妹開的直播，日擲千金像在喝水一般，「像企鵝妹已經被茶爸斗內2600多份了，再加上小奇點(Twitch虛擬商品)應該超過新台幣20萬」，如此龐大的財力，讓原PO好奇提問：｢他到底何方神聖啊？花這麼多錢給妹子開心，對他來說好像零錢一樣欸！」

實際點開Twitch後台數據來看，可看到茶爸本月送出2701份訂閱以及106000份小奇點，以每份訂閱價值77元、每個小奇點以折扣價0.41元計算，等於企鵝妹從他一人身上就拿到大約24萬元。

文章曝光後，鄉民們在下方討論他的真實身分是誰：｢有可能是竹北有地被徵收的有錢人｣、｢披薩店的加盟商可以是其中一個身分而已｣、「台灣有錢又有閒的正當職業～包租公」，也有一派人討論他的驚人事蹟：｢茶爸一年在各大實況台，斗內累積應該有2000萬台幣」、「有的韓妹聊天室，為了茶爸，都變可以打中文」、「跟國外成人直播比還算小斗」、「重點是他不只一台這樣斗，真的是爸。」